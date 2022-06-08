Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак, популярний виконавець і артист, який підтримує срану в боротьбі проти російської агресії. Артист не покидав Україну і продовжує займатися допомогою, а також давати благодійні концерти.

Молода дружина Віктора Павлика також показала фото чоловіка з улюбленцем громадян в соціальній мережі - з головною Миколаївською ОВА Віталієм Кімом. Чоловік став популярний після своїх відеозвернень з підтримкою українців. Під Миколаєвом продовжують проходити бої, але українці ведуть активну боротьбу і ніхто з адміністрацій місто не покидає.

"Головне фото дня!"- похвалилася Катерина пам'ятними кадрами. Також Віктор Павлік показав допомогу, яку небайдужі громадяни продовжують збирати на допомогу ЗСУ та медиків.

Ми писали, Катерина повернулася з дитиною з подорожі через два місяці відсутності вдома. Зараз Катерина активно приводить себе в порядок і навіть розповіла, що через невідповідний клімату і води в Ізраїлі попсувала собі шкіру.

Робота з косметологом допоможе їй усунути проблеми. Однак навіть не відпочинку їй вдалося неймовірне-схуднути ще більше без зусиль.

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