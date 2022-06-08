Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, популярный исполнитель и артист, который поддерживает срану в борьбе против российской агрессии. Артист не покидал Украину и продолжает заниматься помощью, а также давать благотворительные концерты.
Молодая супруга Виктора Павлика также показала фото супруга с любимцем граждан в социальной сети - с главной Николаевской ОВА Виталием Кимом. Мужчина стал популярен после своих видеообращений с поддержкой украинцев. Под Николаевом продолжают проходить бои, но украинцы ведут активную борьбу и никто из администраций город не покидает.
"Главное фото дня!" - похвалилась Катерина памятными кадрами. Также Виктор Павлик показал помощь, которую неравнодушные граждане продолжают собирать на помощь ВСУ и медиков.
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Мы писали, Катерина вернулась с ребенком из путешествия спустя два месяца отсутствия дома. Сейчас Катерина активно приводит себя в порядок и даже рассказала, что из-за неподходящего климата и воды в Израиле попортила себе кожу.
Работа с косметологом поможет ей устранить проблемы. Однако даже не отдыхе ей удалось невероятное - похудеть еще больше без усилий.
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