Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ольга Цибульська в Instagram Stories, відповідаючи на запитання фоловерів, заявила, що її семирічний син Нестор винайшов правила щастя для жінок.
Є три важливі пункти. Перше правило, яке назвав син Ольги Цибульської - "ти завжди красива навіть без макіяжу". Друге - "завжди користуйся тим, що у тебе вже є". І останнє найголовніше правило зі списку Нестора - "ти маєш все, щоб стати щасливою, тому користуйся цим".
Крім того, Оля Цибульська розповіла, що Нестор здав свій перший іспит у школі. Співачка зізналася, що переживала більше, ніж її семирічний син.
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"Чула історії, коли діти складали іспит і втрачали свідомість. Адже було повідомлення від суспільства: не здаси і будеш невдахою. А Нестор так і не зрозумів, чому його мати так теліпало", - розповіла Оля.
Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська влаштувала запальні танці з сином.
Як повідомляла Politeka, Цибульська гостро відреагувала на заяву Макса Барських.
Також Politeka писала, що Цибульська коротким відео показала, як змінилося її життя за два тижні.