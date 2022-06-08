Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ольга Цибульська в Instagram Stories, відповідаючи на запитання фоловерів, заявила, що її семирічний син Нестор винайшов правила щастя для жінок.

Є три важливі пункти. Перше правило, яке назвав син Ольги Цибульської - "ти завжди красива навіть без макіяжу". Друге - "завжди користуйся тим, що у тебе вже є". І останнє найголовніше правило зі списку Нестора - "ти маєш все, щоб стати щасливою, тому користуйся цим".

Крім того, Оля Цибульська розповіла, що Нестор здав свій перший іспит у школі. Співачка зізналася, що переживала більше, ніж її семирічний син.

"Чула історії, коли діти складали іспит і втрачали свідомість. Адже було повідомлення від суспільства: не здаси і будеш невдахою. А Нестор так і не зрозумів, чому його мати так теліпало", - розповіла Оля.

Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська влаштувала запальні танці з сином.

Як повідомляла Politeka, Цибульська гостро відреагувала на заяву Макса Барських.

Також Politeka писала, що Цибульська коротким відео показала, як змінилося її життя за два тижні.