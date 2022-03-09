Як пише Politeka.net, популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська вийшла на зв'язок з шанувальниками і поділилася в Instagram трепетним відео, на якому показала своє життя до і після початку війни.
На кадрах спочатку на кадрах можна побачити щасливу Олю, яка грає з сином, виступає на концертах, відпочиває, спілкується з рідними і шанувальниками.
А потім на відео Цибульська показала кадри з розгромлених окупантами міст України, серед яких і Київ, де вона живе. Від цих кадрів сльози навертаються на очі.
У підписі до публікації телезірка написала: "Як і раніше я дуже прошу у вас максимальний репост. Діліться в сторіс, надсилайте рідним, стукайте в усі двері. У нас є маленький, але реальний шанс, що нас почують. Бо за нами правда. Як добре, що в ці щасливі моменти я не уявляла про існування цього відео. І як добре, що тепер я точно розумію, якими щасливими вони були. Попереду у нас з тобою ще багато кольору. І ми будемо назавжди знати йому ціну".
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Життя Зеленського під загрозою, в ОПУ розповіли про спроби замаху: "Головна мета для Путіна"
Три ключові пункти: голова МЗС України Кулеба розкрив, чого чекати від переговорів з Лавровим
"А розповідали, що їх куля не бере": під Харковом ЗСУ розгромили кадирівців, фото
"Їм тут кінець": з Криму екстрено вивозять сім'ї співробітників ФСБ, армії РФ передрекли крах
Нагадаємо, Осадча розповіла, чому українцями вже можна пишатися: "Ми обіцяємо, що будемо стояти!".
Як повідомляла Politeka, Сумська нагадала українцям про важливу дату, відео: "Річниця...".
Також Politeka писала, що Суддя "Танців з зірками" Влад Яма згадав минуле життя: "Стає сумно...".