Відома співачка і телеведуча Оля Цибульська поділилася щасливими кадрами до війни і показала, як змінилося її життя за два тижні.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська вийшла на зв'язок з шанувальниками і поділилася в Instagram трепетним відео, на якому показала своє життя до і після початку війни.

На кадрах спочатку на кадрах можна побачити щасливу Олю, яка грає з сином, виступає на концертах, відпочиває, спілкується з рідними і шанувальниками.

А потім на відео Цибульська показала кадри з розгромлених окупантами міст України, серед яких і Київ, де вона живе. Від цих кадрів сльози навертаються на очі.

У підписі до публікації телезірка написала: "Як і раніше я дуже прошу у вас максимальний репост. Діліться в сторіс, надсилайте рідним, стукайте в усі двері. У нас є маленький, але реальний шанс, що нас почують. Бо за нами правда. Як добре, що в ці щасливі моменти я не уявляла про існування цього відео. І як добре, що тепер я точно розумію, якими щасливими вони були. Попереду у нас з тобою ще багато кольору. І ми будемо назавжди знати йому ціну".

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