Відома співачка і кума популярного артиста Дзідзьо Ольга Цибульська показала, як відволікається від ситуації в Україні разом з сином.

Як передає Politeka.net, Ольга Цибульська є популярною українською співачкою, у якої безліч хітів. Також, вона кума відомого артиста DZIDZIO. Як відомо, у співачки є син - Нестор.

Так, на своїй сторінці в Instagram Цибульська показала нове відео. На кадрах вона вирішила показати танець зі своїм сином Нестером. Таким чином, вона вирішила відволіктися від подій, які зараз відбуваються в Україні. Також, Ольга Цибульська вирішила дати пораду українцям, які зараз переживають тривогу.

"Будь поруч з тим, з ким хочеться щиро сміятися. Зараз це особливо важливо", — заявити Ольга Цибульська.

Шанувальники залишили кілька коментарів під публікацією: "Коти", "Люблю вас", "Сміятися поки чомусь зовсім не хочеться...особливо в Маріуполі".

Також, Цибульської написали, що їй син чимось схожий на DZIDZIО.

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Також, кума Дзідзьо Цибульська засвітила чоловіче захоплення свого маленького сина.

Politeka розповідала, кума Дзідзьо Цибульська в новому образі розділила українців на два табори.