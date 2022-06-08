Как сообщает Politeka.net, украинская певица Ольга Цибульская в Instagram Stories, отвечая на вопросы фолловеров, заявила, что ее семилетний сын Нестор изобрел правила счастья для женщин.

Есть три важных пункта. Первое правило, которое назвал сын Ольги Цибульской - "ты всегда красива даже без макияжа". Второе - "всегда пользуйся тем, что у тебя уже есть". И последнее самое главное правило из списка Нестора - "ты имеешь все, чтобы стать счастливой, потому пользуйся этим".

Кроме того, Оля Цибульская рассказала, что Нестор сдал свой первый экзамен в школе. Певица призналась, что переживала больше, чем ее семилетний сын.

"Слышала истории, когда дети сдавали экзамен и теряли сознание. Потому было сообщение от общества: не сдашь и будешь неудачником. А Нестор так и не понял, почему его мать так телипало", - рассказала Оля.

Напомним, что кума Дзидзьо Цибульская устроила зажигательные танцы с сыном.

Как сообщала Politeka, Цибульская остро отреагировала на заявление Макса Барских.

Также Politeka писала, что Цибульская коротким видео показала, как изменилась ее жизнь за две недели.