Як пише Politeka.net, популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська вирішила прокоментувати ситуацію з Максрм Барських і його рішенням заборонити використовувати всі його пісні в російських матеріалах. Нагадаємо, що артист сам раніше жив і працював в РФ, але після того, як вони атакували Україну і почали бомбити міста, артист відмовився від співпраці з країною-окупантів.
"Важливо! Після заяви Макса Барських отримала десятки повідомлень про те, щоб взяти з нього приклад і відкликати свою музику з території РФ. Хлопців, про це що хочу сказати. Я не писала пісень російською мовою, не виступала на корпоративах в РФ, моя музика не була там в ротаціях на радіо, з їх бюджету Я не отримувала в принципі. Тому викладати і забороняти в принципі немає чого!» - поділитися Цибульська.
Раніше українська співачка і телеведуча Оля Цибульська вийшла на зв'язок з шанувальниками і поділилася в Instagram трепетним відео, на якому показала своє життя до і після початку війни.
На кадрах спочатку на кадрах можна побачити щасливу Олю, яка грає з сином, виступає на концертах, відпочиває, спілкується з рідними і шанувальниками.
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А потім на відео Цибульська показала кадри з розгромлених окупантами міст України, серед яких і Київ, де вона живе. Від цих кадрів сльози навертаються на очі.
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