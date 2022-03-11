Як пише Politeka.net, популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська вирішила прокоментувати ситуацію з Максрм Барських і його рішенням заборонити використовувати всі його пісні в російських матеріалах. Нагадаємо, що артист сам раніше жив і працював в РФ, але після того, як вони атакували Україну і почали бомбити міста, артист відмовився від співпраці з країною-окупантів.

"Важливо! Після заяви Макса Барських отримала десятки повідомлень про те, щоб взяти з нього приклад і відкликати свою музику з території РФ. Хлопців, про це що хочу сказати. Я не писала пісень російською мовою, не виступала на корпоративах в РФ, моя музика не була там в ротаціях на радіо, з їх бюджету Я не отримувала в принципі. Тому викладати і забороняти в принципі немає чого!» - поділитися Цибульська.

Раніше українська співачка і телеведуча Оля Цибульська вийшла на зв'язок з шанувальниками і поділилася в Instagram трепетним відео, на якому показала своє життя до і після початку війни.

На кадрах спочатку на кадрах можна побачити щасливу Олю, яка грає з сином, виступає на концертах, відпочиває, спілкується з рідними і шанувальниками.

А потім на відео Цибульська показала кадри з розгромлених окупантами міст України, серед яких і Київ, де вона живе. Від цих кадрів сльози навертаються на очі.

Нагадавши, Осадча розповіла, чому українцями вже можна пишатися: "ми обіцяємо, що будемо стояти!".

Як повідомляла Politeka, Сумська нагадала українцям про важливу дату, відео: "річниця...".

Також Politeka писала, що Суддя "Танців з зірками" Влад Яма згадав минуле життя: "стає сумно...".