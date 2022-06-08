Відомий на всю Україну ресторатор, шоумен і блогер Ектор Хіменес-Браво, який довгі роки є справедливим суддею шоу "Майстер Шеф", часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу шеф-кухар здивував українців сюрпризом - він відкриває свій ресторан у Львові.

На своїй сторінці Ектор опублікував кумедне відео, на якому показав, як реагують "львів'яни" на цю новину. Насправді, це ролик зі стадіону з уболівальниками, і явно не в Україні, але виглядає досить забавно. Як і сам ресторатор-він задоволений собою, що зміг у розпал війни розширити свій бізнес.

У підписі до публікації Хіменес-Браво написав: "Львів тут? Відкриття вже сьогодні. Чекаю вас". Шанувальники тут же приїлися вітати Ектора в коментарях: "Ектор, а коли вас чекати в Одесі?", "Так-так, чекаю. Кожен день там неподалік буваю, то з нетерпінням розглядаю, як ви готуєтеся. Дуже хочу скуштувати страви від судді Майстер Шеф", "Пощастило Львову! Дніпро чекає", "Ектор, а в Запоріжжі плануєте?", "Вітаю з відкриттям ресторану", "Вітаю! Миру і процвітання. Обов'язково відвідаю ваш ресторан. Спасибі Вам за вашу невтомну допомогу нашим захисникам і всім".

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