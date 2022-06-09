Як повідомляє Politeka.net, відносини дітей з Анджеліною Джолі завжди цікавили шанувальників. Самі діти артистки рідко говорять про себе і не діляться чимось особистим. Проте, зрідка фанатам вдається дізнатися щось цікаве про життя дітей знаменитої актриси.

16-річна дочка голлівудських суперзірок Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло продовжує підкорювати хіп-хоп-індустрію. Як виявилося, дівчина давно захоплена танцями і навіть встигає демонструвати свої перші успіхи.

Як виявилося, Шайло здатна не тільки вразити видом на червоній доріжці з мамою і зацікавити темою самовираження. Цього разу дівчина продемонстрували свої танцювальні рухи під хіт Еда Ширана Shivers.

Шайло вміло рухається в такт разом з двома іншими дівчатами під час уроку танців.

"Відмінна рутина🔥 🙌❤️; Шайло рулить!! 🙌 ; Дівчинка! ти здатна на більше, вірю!; Танцюй окремо і викладай😉; яка краса... поцілунки від 🇧 🇷 🇧 🇷 😘 😘 🙌 красивий привіт з Чилі; хороші руху😍; ось це так! Відмінна робота 👏відмінна робота дитинко 🖤".

Раніше стало відомо, Бред Пітт звинувачує свою колишню дружину Анджеліну Джолі в спробі умисно заподіяти йому шкоду, завдавши шкоди репутації їх виноробні після того, як вона таємно продала свою частку в їх спільній французькій виноробні «російському олігарху».

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