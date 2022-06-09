Как сообщает Politeka.net, отношения детей с Анджелиной Джоли всегда интересовали поклонников. Сами дети артистки редко говорят о себе и не делятся чем-то личным. Тем не менее, изредка фанатам удается узнать что-то интересное о жизни детей знаменитой актрисы.

16-летняя дочь голливудских суперзвезд Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло продолжает покорять хип-хоп-индустрию. Как оказалось, девушка давно увлечена танцами и даже успевает демонстрировать свои первые успехи.

Как оказалось, Шайло способна не только впечатлить видом на красной дорожке с мамой и заинтересовать темой самовыражения. В этот раз девушка продемонстрировали свои танцевальные движения под хит Эда Ширана Shivers.

Шайло умело двигается в такт вместе с двумя другими девушками во время урока танцев.

«Отличная рутина 🔥🙌❤️; Шайло рулит!! 🙌; Девочка! ты способна на больше, верю!; Танцуй отдельно и выкладывай 😉; Какая красота... поцелуи от 🇧🇷🇧🇷😘😘🙌 красивый привет из Чили; Хорошие движения 😍; Вот Это Да! Отличная работа 👏Отличная работа детка 🖤».

Ранее стало известно, Брэд Питт обвиняет свою бывшую жену Анджелину Джоли в попытке умышленно причинить ему вред, нанеся ущерб репутации их винодельни после того, как она тайно продала свою долю в их совместной французской винодельне «российскому олигарху».

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