Популярний український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який з початку війни переїхав з дружиною Христиною Гірник на захід України і оселився там, часто радує шанувальників яскравими і веселими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився в сторіс кумедними кадрами зі сніданку з коханою.

Як виявилося, страви на сніданок готував сам Володимир, він порадував себе і дружину апетитною яєчнею з сосисками і зеленню, фрукти і каву. Поки ведучий знімав стіл з тарілками, підійшла Христина, так що він почав забавно хвалитися своїми талантами.

"Буся, а хто це приготував своїй дружині смачний сніданок? Це я все зробив, зайчик? Ну ти могла сказати ні. Задовбав вже, так?", - каже Остапчук у відео, при цьому Гірник залишається непохитною і спокійною.

Варто відзначити, що Христина на відео виглядає просто приголомшливо, а її струнко фігурі можна тільки позаздрити. Перед камерою вона з'явилася в коротких світлих шортиках і рожевому ТОПі в обліпку, її волосся акуратно укладені, а на обличчі немає макіяжу.

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