Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который с начала войны переехал с женой Кристиной Горняк на запад Украины и поселился там, часто радует поклонников яркими и веселыми публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился в сторис забавными кадрами с завтрака с любимой.
Как оказалось, блюда на завтрак готовил сам Владимир, он порадовал себя и жену аппетитной яичницей с сосисками и зеленью, фрукты и кофе. Пока ведущий снимал стол с тарелками, подошла Кристина, так что он начал забавно хвастаться своими талантами.
"Буся, а кто это приготовил своей жене вкусный завтрак? Это я все сделал, зайчик? Ну ты могла сказать нет. Задолбал уже, да?", - говорит Остапчук в видео, при этом Горняк остается непреклонной и спокойной.
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Стоит отметить, что Кристина на видео выглядит просто потрясающе, а ее стройно фигуре можно только позавидовать. Перед камерой она появилась в коротких светлых шортиках и розовом топе в облипку, ее волосы аккуратно уложены, а на лице нет макияжа.
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