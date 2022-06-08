Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который с начала войны переехал с женой Кристиной Горняк на запад Украины и поселился там, часто радует поклонников яркими и веселыми публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился в сторис забавными кадрами с завтрака с любимой.

Как оказалось, блюда на завтрак готовил сам Владимир, он порадовал себя и жену аппетитной яичницей с сосисками и зеленью, фрукты и кофе. Пока ведущий снимал стол с тарелками, подошла Кристина, так что он начал забавно хвастаться своими талантами.

"Буся, а кто это приготовил своей жене вкусный завтрак? Это я все сделал, зайчик? Ну ты могла сказать нет. Задолбал уже, да?", - говорит Остапчук в видео, при этом Горняк остается непреклонной и спокойной.

Стоит отметить, что Кристина на видео выглядит просто потрясающе, а ее стройно фигуре можно только позавидовать. Перед камерой она появилась в коротких светлых шортиках и розовом топе в облипку, ее волосы аккуратно уложены, а на лице нет макияжа.

Напомним, "Очень хочу попробовать": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал украинцев сюрпризом.

Как сообщала Politeka, "Традиция нарушилась": Гросу показала детское фото и поделилась, о чем грустит в день рождения.

Также Politeka писала, что Не только похудение: Боржемская из "Зважені та щасливі" собралась влюбить всех в украинский язык.