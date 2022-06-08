Як повідомляє Politeka.net, телеведучий і зірка "Орла і Решки" Андрій Бєдняков в Instagram показав жахливі фото виживання жителів Маріуполя в окупованому російськими військами місті.

На фото можна побачити місцевих жителів, які залишилися без даху над головою. Людям доводиться готувати собі поїсти прямо на зруйнованих вулицях посеред хаосу. Навколо них ще більш сумна картина - руїни будинків, знищені авто і гори сміття. В очах людей повна безвихідь, втрата надії і біль.

"Життя налагоджується" говорили вони. Окупований Маріуполь. Наші дні. Немає слів...", - підписав важкі кадри Андрій Бєдняков.

Кадри вразили телеведучу Машу Єфросиніну, яка в коментарях написала, що не знає, кого ненавидіти більше - нечисть, яка зробила це з Маріуполем, або безпорадність.

Українці також не залишилися осторонь і залишили численні коментарі: "Де б не ступила їх нога, скрізь розруха, біль, сльози, відчай", "Це знищення нації, так не повинні жити люди", "Жахи в 2022 році... злості не вистачає", "Вони самі живуть в розрусі, і іншим бажають того ж".

Нагадаємо, що Бєдняков назвав три причини, чому росіяни ненавидять Маріуполь.

Як повідомляла Politeka, у родині ведучого "Орел і Решка" Біднякова трапилася трагедія.

Також Politeka писала, що ведучого "Орла і Решка" захейтили росіяни, Бєдняков дав жорстку відповідь.