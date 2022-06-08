Как сообщает Politeka.net, телеведущий и звезда "Орла и Решки" Андрей Бедняков в Инстаграм показал ужасающие фото выживания жителей Мариуполя в оккупированном российскими войсками городе.

На фото можно увидеть местных жителей, которые остались без крыши над головой. Людям приходиться готовить себе покушать прямо на разрушенных улицах посреди хаоса. Вокруг них еще более печальная картина – руины домов, уничтоженные авто и горы мусора. В глазах людей полная безысходность, потеря надежды и боль.

"Жизнь налаживается" говорили они. Оккупированный Мариуполь. Наши дни. Нет слов…", - подписал тяжелые кадры Андрей Бедняков.

Кадры поразили телеведущую Машу Ефросинину, которая в комментариях написала, что не знает, кого ненавидеть больше - нечисть, которая сделала это с Мариуполем, или беспомощность.

Украинцы также не остались в стороне и оставили многочисленные комментарии: "Где бы не ступила их нога, везде разруха, боль, слезы, отчаяние", "Это уничтожение нации, так не должны жить люди", "Ужасы в 2022 году... злости не хватает", "Они сами живут в разрухе, и другим желают того же".

Напомним, Бедняков назвал три причины, почему россияне ненавидят Мариуполь.

Как сообщала Politeka, в семье ведущего "Орла и решки" Беднякова случилась трагедия.

Также Politeka писала, ведущего "Орла и Решка" захейтили россияне, Бедняков дал жесткий ответ.