Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після участі в шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя Микити Добриніна, часто ділиться з шанувальниками в Instagram подробицями свого життя. Так, цього разу красуня знову записала миле відео, як збирається у своєму гардеробі.

Як розповіла Даша в ролику, сьогодні вона збиралася в спортзал, а потім на зустріч, так що і наряд підбирала відповідний. Зрештою, після майже години пошуків блогерка одягла джинси, а з ними чорну майку і зелені кроси. Свій образ вона доповнила модними сонцезахисними окулярами, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. Також дівчина зібрала сумку в спортзал, куди поклала спортивну форму, кроси і шкарпетки.

У підписі до відео Квіткова написала: "Йду в зал, пора збиратися разом". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію красуні, засинаючи її компліментами. "Даша, ви почали займатися спортом в найвдаліший час! Результат буде крутим!", "Дуже заходить ця рубрика", "Ну яка прекрасна", "Частіше таку рубрику, обожнюю", " Даша, я дуже захоплююся тобою. Ти дуже великий мотиватор. Спасибі тобі за це", "Дуже класна рубрика. Знімайте частіше. Ви така красуня", - пишуть в коментарях.

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