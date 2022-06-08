Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после участия в шоу "Холостяк" стала женой главного героя Никиты Добрынина, часто делится с поклонниками в Instagram подробностями своей жизни. Так, в этот раз красотка снова записала милое видео, как собирается в своем гардеробе.

Как рассказала Даша в ролике, сегодня она собиралась в спортзал, а затем на встречу, так что и наряд подбирала соответственный. В конечном итоге, после почти часа поисков блогерша надела джинсы, а с ними черную майку и зеленые кроссы. Свой образ она дополнила модными солнцезащитными очками, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж. Также девушка собрала сумку в спортзал, куда положила спортивную форму, кроссы и носочки.

В подписи к видео Квиткова написала: "Иду в зал, пора собираться вместе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию красотки, засыпая ее комплиментами. "Даша, вы начали заниматься спортом в самое удачное время! Результат будет крутым!", "Очень заходит эта рубрика", "Ну какая прекрасная", "Чаще такую ​​рубрику, обожаю", "Даша, я очень восхищаюсь тобой. Ты очень большой мотиватор. Спасибо тебе за это", "Очень классная рубрика. Снимайте чаще. Вы такая красотка", - пишут в комментариях.

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