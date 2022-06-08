Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка залишилася в Україні і жорстко засудила зірок, які не висловили свою позицію щодо війни в Україні, поділилася в своєму Instagram науковими даними про можливу наближення ядерної війни.

"Жахливі реалії світу... можливо, ви чули, а можливо почуєте вперше про Годинник судного дня. Важко уявити, що людство у війнах і страху зайшло так далеко, що живе в постійній небезпеці ядерної війни і все це створено власними руками. Годинники судного дня були запущені вченими в 1947 році. Годинник - шкала ядерної загрози для світу, чим менше хвилин до 12, тим більша небезпека", - розповіла Осадча.

За її словами, згідно з історією, в різні історичні моменти цей час коливався. І вже цього року вчені оголосили про найвищий рівень небезпеки з часів запуску годин - 100 секунд до півночі.

"Цей світ повинен змінитися. Ми не можемо рахувати секунди... Думаю про це кожен день, що світ так далеко увійшов в озброєнні, що кнопка в руках терориста ставить під загрозу майбутнє цілих країн і континентів", - поділилася Осадча.

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