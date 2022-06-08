Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая осталась в Украине и жестко осудила звезд, которые не высказали свою позицию относительно войны в Украине, поделилась в своем Instagram научными данными о возможной приближающейся ядерной войне.

"Ужасные реалии мира… Возможно, вы слышали, а возможно услышите впервые о Часах судного дня. Трудно представить, что человечество в войнах и страхе зашло так далеко, что живет в постоянной опасности ядерной войны и все это создано собственными руками. Часы судного дня были запущены учеными в 1947 году. Часы – шкала ядерной угрозы для мира, чем меньше минут до 12, тем больше опасность", - рассказала Осадчая.

По ее словам, согласно истории, в разные исторические моменты это время колебалось. И уже в этом году ученые объявили о самом высоком уровне опасности со времен запуска часов – 100 секунд до полуночи.

"Этот мир должен измениться. Мы не можем считать секунды… Думаю об этом каждый день, что мир так далеко вошел в вооружении, что кнопка в руках террориста ставит под угрозу будущее целых стран и континентов", - поделилась Осадчая.

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