Хореограф відверто розповіла про те, як втратила батька, і як їй його не вистачає.

Популярна українська танцівниця і багаторазова учасниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно відновила роботу своєї танцювальної студії, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в своєму Instagram. Так, цього разу хореограф поділилася своїм болем-цього дня 8 років тому помер її тато.

Як видно, Ілона поділилася знімками свого батька, а також кадром, де позує разом з ним. Судячи зі знімків батько Гвоздьової любив мотоцикли і був байкером, носив шкірянку і бандану.

У підписі до публікації Ілона написала: "8 років як тебе немає з нами! Люблю, пам'ятаю! Такий дивний збіг обставин саме 8 червня мій день ангела і саме в цей день 8 років тому помер мій батько. Мені здається саме Ти тепер і є мій ангел охоронець! Сподіваюся ти мене бачиш і чуєш, будь ласка, захисти моїх дітей від війни. Навіки в моєму серці...".

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