Победительница одного из сезонов шоу «Холостяк» рассказала, к чему ей приходится адаптироваться в столице.

Как пишет Politeka.net, блогерша Даша Ульянова пожаловалась на то, как тяжело переносит жару летом.

«У меня уже традиция: встречаю 30 градусов жары в Киеве. Знаете, наступил тот момент, когда на улице просто нереально жарко», - рассказала Ульянова в сториз.

На кадрах блогерша шла по улице и явно изнывала от жары. Ульянова призналась, что ей очень непросто переносить такие температуры, поэтому на привыкание к летней погоде требуется время.

«Я очень плохо вообще переношу эту жару. И мне уже тяжело. Мне нужно адаптироваться эти несколько дней. Капец!», - пожаловалась блогерша.

Напомним, что Ульянова стала широко известна в Украине после своего участия в шоу «Холостяк», где девушка боролась за сердце Макса Михайлюка. И хотя Даше удалось обойти всех своих конкуренток и победить в проекте, они с Максом быстро расстались, практически сразу после финала. Сейчас девушка активно ведет свой блог и пробует себя в роли теелведущей.

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