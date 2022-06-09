Популярний український співак Макс Барських, який з початку війни голосно висловив свою громадянську проукраїнську позицію і скасував всі концерти в росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Цього разу артист зворушив до сліз кадрами з концерту.

Макс опублікував відео зі свого виступу, яке красиво змонтовано, і на якому він виконує свій новий україномовний хіт "Чекай мене". Треба сказати, що ролик зворушив до сліз багатьох українців, про що вони написали в коментарях.

У підписі до публікації Барських розповів ,що повернувся додому: "Нарешті я вдома! Київ зустрів приємною літньою спекою і яскравою зеленню. На вулицях багато людей, вони продовжують вірити в життя. Я дуже вболіваю за те, що кожне українське місто рано чи пізно буде звільнено. Хочу чути дитячий сміх і музику вуличних музикантів. Все це буде! Необхідно тільки час, зібрати свободу і силу, і запастися терпінням. Разом до перемоги!".

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