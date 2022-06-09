Популярный украинский певец Макс Барских, который с начала войны громко выразил свою гражданскую проукраинскую позицию и отменил все концерты в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. В этот раз артист растрогал до слез кадрами с концерта.
Макс опубликовал видео со своего выступления, которое красиво смонтировано, и на котором он исполняет свой новый украиноязычный хит "Чекай мене". Надо сказать, что ролик растрогал до слез многих украинцев, о чем они написали в комментариях.
В подписи к публикации Барских рассказал, что вернулся домой: "Наконец-то я дома! Киев встретил приятной летней жарой и яркой зеленью. На улицах много людей, они продолжают верить в жизнь. Я очень болею за то, что каждый украинский город рано или поздно будет уволен. Хочу слышать детский смех и музыку уличных музыкантов. Все это будет! Необходимо только время, собрать свободу и силу, и запастись терпением. Итого к победе!".
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