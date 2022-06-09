Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни почала активно виступати для військових, волонтерів, лікарів і пацієнтів госпіталів, часто ділиться в Instagram подробицями свого життя. Так, цього разу зірка показала незвичайне фото з автомобіля, і зізналася, що машина стала її будинком.

На фотографії Наталя виглядає втомленою, вона прилягла на сидіннях і виглядає абсолютно природно. На ній світлий светр, волосся трохи розпатлані, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до фото Могилевська написала: "Моя машина сьогодні стала моїм будинком, який прикрашають лісові квіти від військових". Шанувальники тут же почали коментувати знімок: "Наташа, як боєць! Молодець!", "Спасибі вам і нашим героям!", "Ви молодець!", "Приємного відпочинку", "Красуня", "Тільки це не лісові квіти, а жасмин", "Завжди знала, що ви красиві як зовні, так і внутрішньо!", "Яка ви молодець", "Справжня українка! Сильна, емоційна, з хорошим вокалом, патріотична, я завжди тобою захоплювалася і не помилилася, гордість України".

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