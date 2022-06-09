Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны начала активно выступать для военных, волонтеров, врачей и пациентов госпиталей, часто делится в Instagram подробностями своей жизни. Так, в этот раз звезда показала необычное фото из автомобиля, и призналась, что машина стала ее домом.

На фотографии Наталья выглядит уставшей, она прилегла на сидениях и выглядит абсолютно естественно. На ней светлый свитер, волосы немного растрепаны, а на лице нет макияжа.

В подписи к фото Могилевская написала: "Моя машина сегодня стала моим домом, который украшают лесные цветы от военных". Поклонники тут же принялись комментировать снимок: "Наташа, как боец! Молодец!", "Спасибо Вам и нашим героям!", "Вы молодец!", "Приятного отдыха", "Красавица", "Только это не лесные цветы, а жасмин", "Всегда знала, что вы красивы как внешне, так и внутренне!", "Какая вы молодец", "Настоящая украинка! Сильная, эмоциональная, с хорошим вокалом, патриотическая, я всегда тобой восхищалась и не ошиблась, гордость Украины".

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