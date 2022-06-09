Як пише Politeka.net, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова поділилася у своєму Instagram щирим постом.
У ньому Саліванчук нагадала про те, що війна в Україні триває вже більше 100 днів.
"Біль у серці кожного українця, тому що війна приносить з собою кров, розруху і страждання від втрат. Вона йде по країні, залишаючи після себе страшні сліди, хворобливі і незворотні. Смерті, стресу і травматичних подій занадто багато. Сьогодні нова реальність - це спати і прокидатися під звуки сирен", - розповіла знаменитість.
За її словами, Україна вже довела всьому світу, що її так просто не підкорити. Саліванчук нагадала, що українці будуть готові до останнього битися за свою свободу.
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Актриса зізналася, що не сумнівається в перемозі України.
"Ми готові віддати свої життя, щоб наші діти жили у вільній незалежній державі, щоб тут не було ніякого "русского мира"... Ми на своїй землі, ми витримаємо, хоча дуже багато невинних жертв. Я вірю в нашу перемогу, в Збройні Сили України, і впевнена, що ми відбудуємо свою державу, і вона буде краще, ніж до війни", - заявила Саліванчук.
Свій пост актриса супроводила фотографіями у вишиванці в жовто-блакитних кольорах.
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