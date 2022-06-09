Як пише Politeka.net, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова поділилася у своєму Instagram щирим постом.

У ньому Саліванчук нагадала про те, що війна в Україні триває вже більше 100 днів.

"Біль у серці кожного українця, тому що війна приносить з собою кров, розруху і страждання від втрат. Вона йде по країні, залишаючи після себе страшні сліди, хворобливі і незворотні. Смерті, стресу і травматичних подій занадто багато. Сьогодні нова реальність - це спати і прокидатися під звуки сирен", - розповіла знаменитість.

За її словами, Україна вже довела всьому світу, що її так просто не підкорити. Саліванчук нагадала, що українці будуть готові до останнього битися за свою свободу.

Актриса зізналася, що не сумнівається в перемозі України.

"Ми готові віддати свої життя, щоб наші діти жили у вільній незалежній державі, щоб тут не було ніякого "русского мира"... Ми на своїй землі, ми витримаємо, хоча дуже багато невинних жертв. Я вірю в нашу перемогу, в Збройні Сили України, і впевнена, що ми відбудуємо свою державу, і вона буде краще, ніж до війни", - заявила Саліванчук.

Свій пост актриса супроводила фотографіями у вишиванці в жовто-блакитних кольорах.

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