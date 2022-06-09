Як пише Politeka.net, популярна співачка, яка жила в Росії, але після початку війни підтримала в Україну і назавжди виїхала з ворожої країни, поділилася в Instagram новими кадрами.
Брежнєва розповіла, що 8 червня у них в родині було свято – Матері співачки виповнилося 70 років. З такого приводу їх сім'я зібралася в розширеному складі-з різних країн приїхали три сестри співачки.
"Сьогодні важливий і улюблений день всієї нашої сім'ї. День народження нашої головної жінки. Останній раз ми збиралися в такому складі рівно 5 років тому. З цього ж приводу. День Народження нашої матусі", - розповіла співачка.
Вона додала, що для її мами зараз найкращий подарунок – побачити всіх чотирьох дочок разом.
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"А бажання у мами тільки одне. І нехай воно збудеться", - додала Брежнєва.
Втім, для співачки день виявився не ідеальним. Віра зізналася, що вже ввечері після свята вона зірвалася на сльози.
"Мабуть, сьогодні у мене надлишок емоцій ... тому що до вечора накотили сльози. І тривога знову піднялася. Хоча взагалі зараз все переживається інакше. І я стала іншою", - зізналася співачка.
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