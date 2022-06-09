Українська співачка, екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська після повномасштабного вторгнення рф в Україну разом із мамою та двома дітьми поїхала до Нідерландів. Тепер же артистка регулярно розповідає про проблеми, з якими стикається у Європі.
Спершу Слава скаржилася на те, що вона з родиною живе замаленькому готельному номері – спеціальному центрі для біженців. Тепер же, коли співачка зняла квартиру у Роттердамі, її сім'ю позбавили соціального житла.
На своїй сторінці в Instagram Камінська розмістила пост та серію сторіс, де розповіла про нову проблему, не підбираючи слів. "А ось так) Європа? Та ну її в д*пу", — написала співачка.
"Я зняла квартиру в Роттердамі. Мама моя прописана досі там, де ми жили. Її звідти вигнали. Ось так люблять українців. Я трохи в шоці. Всі ми: "Європа за нас". Що за нас? Ніхто не за нас, народ", - розповіла Камінська.
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"Я переїхала до Роттердама, ми зняли квартиру за купу грошей. Але тут ми залишилися начебто прописані - мама і діти. Я приїжджаю туди, де ми прописані, а там живе якась шл***дра! Знаєте, з нашою поведінкою нам буде гірше, ніж арабам. Тому що те, як ми поводимося - це огидно. Я сьогодні теж лаялася. Якщо що, я як араб ", — додала екс-солістка "НеАнгелів".
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