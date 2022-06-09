Украинская певица, экс-солистка группы "Неангелы" Слава Каминская после полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с мамой и двумя детьми уехала в Нидерланды. Теперь же артистка регулярно рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается в Европе.

Сперва Слава жаловалась на то, что она с семьей живет в маленьком гостиничном номере – специальном центре для беженцев. Теперь же, когда певица сняла квартиру в Роттердаме, ее семью лишили социального жилья.

На своей странице в Instagram Каминская разместила пост и серию сторис, где рассказала о новой проблеме, не подбирая слов. "А вот так) Европа? Да ну ее в ж*пу", - написала певица.

"Я сняла квартиру в Роттердаме. Мама моя прописана до сих пор там, где мы жили. Ее оттуда выгнали. Вот так любят украинцев. Я немного в шоке. Все мы: "Европа за нас". Что за нас? Никто не за нас, ребята", - рассказала Каминская.

"Я переехала в Роттердам, мы сняли квартиру за кучу денег. Но тут мы остались вроде прописаны - мама и дети. Я приезжаю туда, где мы прописаны, а там живет какая-то шл**а! Знаете, с нашим поведением нам будет хуже, чем арабам. Потому что то, как мы ведем себя - это отвратительно. Я сегодня тоже ругалась. Если что, я как араб ", — добавила экс-солистка "Неангелов".

Напомним, Слава Каминская показала, как выглядела до "НеАнгелов" и популярности.

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" показала, как с ней разговаривает дочь.

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