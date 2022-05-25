Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала, как разговаривает с ней дочь.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", в которой была на протяжении 15 лет. У звезды есть два ребенка - сын Леонард и дочь Лаура. Сейчас артистка с детьми находится в Европе, где прячется от ужасов войны. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз показала, как с ней разговаривает дочь Лаура.

Ребенок на кадрах разговаривал с мамой. Лаура предложила пойти в кафе, чтобы покушать шаурму. Мама предложила купить шаурму на рынке, после чего девочка маму назвала тупой.

"Ты что, тупая?", - спросила девочка.

"Ты что, коза, блин...", - ответила Слава своей дочери.

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