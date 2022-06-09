Як пише Politeka.net, гуморист і його дружина Ксенія виховують двох дочок. Їх старшій доньці Варварі на початку цього року виповнилося 14 років. Дівчина росте артистичною - вся в тата. У своєму юному віці вона вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" і "Розсміши коміка", продемонструвавши талант до співу і своє почуття гумору.
На своїй сторінці в Instagram Варвара Кошова розмістила пару свіжих фото, на яких показала крупним планом обличчя з ефектним макіяжем. Судячи з геолокації, зараз Варя з сім'єю знаходиться в селі Кранево в Болгарії.
Українці в коментарях засипали дівчину компліментами:
"Неймовірно красива";
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
Пріоритетна ціль: стали відомі подробиці ліквідації російських офіцерів
Горбунов на емоціях висловився про поведінку літніх українців: "Клубок у горлі, наші люди..."
Російські військкомати продовжують палати: кадри з місця нової атаки
Дорофєєва наочно показала, чого їй зараз не вистачає: "Я сумую за..."
"Вауваувау😍 😍";
"Сяє яскравіше сонця";
"Чомусь я тобою надихаюся🔥".
Раніше Євген Кошовий розповідав, що з родиною війну зустрів у Києві. Разом з дружиною Ксенією в інтерв'ю вони згадували, що навіть не мали тривожної валізи, все збирали дуже швидко, а перші 36 днів війни жили в підвалі.
"Наша молодша так злякалася вибухів, що з істерикою піднімалася і ми вмовляли її будь-якими шляхами, щоб вона переодяглася і прийняла душ", - поділився Кошовий.
Нагадаємо, Євген Кошовий з "Квартал 95" показав, як зараз виглядає його молодша дочка.
Як Politeka повідомляла, Кошовий з "Квартал 95" розчарував українців після поїздки до Харкова.
Також Politeka писала, що Євген Кошовий розповів, що йому пишуть друзі дитинства з Луганщини.