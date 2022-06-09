Як пише Politeka.net, гуморист і його дружина Ксенія виховують двох дочок. Їх старшій доньці Варварі на початку цього року виповнилося 14 років. Дівчина росте артистичною - вся в тата. У своєму юному віці вона вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" і "Розсміши коміка", продемонструвавши талант до співу і своє почуття гумору.

На своїй сторінці в Instagram Варвара Кошова розмістила пару свіжих фото, на яких показала крупним планом обличчя з ефектним макіяжем. Судячи з геолокації, зараз Варя з сім'єю знаходиться в селі Кранево в Болгарії.

Українці в коментарях засипали дівчину компліментами:

"Неймовірно красива";

"Вауваувау😍 😍";

"Сяє яскравіше сонця";

"Чомусь я тобою надихаюся🔥".

Раніше Євген Кошовий розповідав, що з родиною війну зустрів у Києві. Разом з дружиною Ксенією в інтерв'ю вони згадували, що навіть не мали тривожної валізи, все збирали дуже швидко, а перші 36 днів війни жили в підвалі.

"Наша молодша так злякалася вибухів, що з істерикою піднімалася і ми вмовляли її будь-якими шляхами, щоб вона переодяглася і прийняла душ", - поділився Кошовий.

Нагадаємо, Євген Кошовий з "Квартал 95" показав, як зараз виглядає його молодша дочка.

Як Politeka повідомляла, Кошовий з "Квартал 95" розчарував українців після поїздки до Харкова.

Також Politeka писала, що Євген Кошовий розповів, що йому пишуть друзі дитинства з Луганщини.