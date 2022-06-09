Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є переможницею одного з сезонів "Холостяка". Дівчина запам'яталася багатьом балгодаря своїм гуморним відповідям на побаченнях з Максом Михайлюком і ефектною демонстрацією своєї пластики.

Вона є майстром спорту з гімнастики і навіть проводила свої марафони для шанувальників, не раз дивуючи шпагатом на тренуваннях. Зараз Ульянова почала активніше спілкуватися з фанатами і відповіла на кілька питань, що їх цікавлять.

Даша також прокоментувала свої плани на день народження, який буде вже зовсім скоро: «так приємно, що ви теж про це пам'ятаєте. Не знаю ще, але швидше за все в Києві"»

Також Ульянова заінтригувала ідеєю подарунка на свято: «соромно зізнатися» - віджартувалася дівчина.

Раніше Даша Ульянова поскаржилася на те, як важко переносить спеку влітку.

«У мене вже традиція: зустрічаю 30 градусів спеки в Києві. Знаєте, настав той момент, коли на вулиці просто нереально жарко», - розповіла Ульянова в сторіз.

На кадрах блогерка йшла по вулиці і явно знемагала від спеки. Ульянова зізналася, що їй дуже непросто переносити такі температури, тому на звикання до літньої погоди потрібен час.

Також Віктор Павлік похвалився ефектним кадром разом з Кімом.

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