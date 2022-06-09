Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является победительницей одного из сезонов "Холостяка". Девушка запомнилась многим балгодаря своим юморным ответам на свиданиях с Максом Михайлюком и эффектной демонстрацией своей пластики.

Она является мастером спорта по гимнастике и даже проводила свои марафоны для поклонников, не раз удивляя шпагатом на тренировках. Сейчас Ульянова начала активнее общаться с фанатами и ответила на несколько интересующих их вопросов.

Даша также прокомментировала свои планы на день рождения, который будет уже совсем скоро: «Так приятно, что вы тоже об этом помните. Не знаю еще, но скорее всего в Киеве».

Также Ульянова заинтриговала идеей подарка на праздник: «Стыдно признаться» - отшутилась девушка.

Ранее Даша Ульянова пожаловалась на то, как тяжело переносит жару летом.

«У меня уже традиция: встречаю 30 градусов жары в Киеве. Знаете, наступил тот момент, когда на улице просто нереально жарко», - рассказала Ульянова в сториз.

На кадрах блогерша шла по улице и явно изнывала от жары. Ульянова призналась, что ей очень непросто переносить такие температуры, поэтому на привыкание к летней погоде требуется время.

Напомним, Виктор Павлик похвастался эффектным кадром вместе с Кимом.

Как сообщала Politeka, Ефросинина публично осадила Лазарева за его дерзкое поведение.

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