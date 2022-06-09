Як повідомляє Politeka.net, сім'я Христини та Григорія Решетників робить все можливе, щоб їхні діти відчували себе комфортно і спокійно в цей смутний час. Тому, щоб заманити хлопчиків чимось батьки вирішили залучити їх до спорту. Про це Христина повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Так як малюки Дмитро та Іван ще досить маленькі і вимагають багато уваги, батькам доводиться весь час придумувати, як же їх розважити. Ситуацію спрощує те, що діти можуть побігати і пограти у дворі.
Христина та Григорій Решетники вирішили скористатися літнім часом, щоб почати залучати синів до спорту і соробану (японські рахунки, які використовують переважно для навчання рахунку в початковій школі). На радість батьків, заняття малюкам теж припали до смаку - малюки в захваті.
"З сьогоднішнього дня вирішили ходити на заняття соробан, спробуємо ще на карате. Потрібно дітей, чимось заняти", - розповіла Христина Решетник і показала, як діти поспішають на заняття. Молодшого Сашу залишили вдома, адже він ще зовсім крихітка.
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