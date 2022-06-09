Как сообщает Politeka.net, семья Кристины и Григория Решетников делает все возможное, чтобы их дети чувствовали себя комфортно и спокойно в это смутное время. Потому, чтобы завлечь мальчиков чем-нибудь родители решили привлечь их к спорту. Об этом Кристина сообщила на своей странице в Инстаграм.

Так как малыши Дима и Иван еще довольно маленькие и требуют много внимания, родителям приходится все время придумывать, как же их развлечь. Ситуацию упрощает то, что дети могут побегать и поиграть во дворе.

Кристина и Григорий Решетники решили воспользоваться летним временем, чтобы начать приобщать сыновей к спорту и соробану (японские счета, которые используют преимущественно для обучения счету в начальной школе). К радости родителей, занятия детям тоже пришлись по вкусу - малыши в восторге.

"С сегодняшнего дня решили ходить на занятия соробан, попробуем еще на карате. Нужно детей, чем-то занять", - рассказала Кристина Решетник и показала, как дети спешат на занятия. Младшего Сашу оставили дома, ведь он еще совсем кроха.

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