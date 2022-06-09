Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко - відома українська танцівниця і зірка "Танців з зірками". Знаменитість спочатку була одружена з Дмитром Дікусаром, а після цього за підприємцем Олексієм Івановим. Від останнього чоловіка Олена народила сина. І сьогодні, 9 червня, Шоптенко показала підрослого малюка, якому виповнилося 4 роки, поділившись фото в Instagram.
"Ти так подорослішав в 4 роки!
Обійми твої вже і не Дитячі, а такі турботливі і розуміють. Ти маленький справжній чоловік! Так пишаюся тобою!
З днем народження, мій милий син! Миру тобі завжди, особливо в серці!",- написала Шоптенко у своєму блозі.
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Колега Ілона Гвоздьова прокоментувала публікацію:
"Вітати. Бажаю здоров'я і нехай не перестає мріяти".
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Найщиріші вітання. Мирне небо над головою", " кращі привітання З Днем Народження, вашому синові!!!!", "З днем народження, синку! Здоров'я і мирного неба".
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