Как передает Politeka.net, Алена Шоптенко прославилась как талантливая танцовщица и хореограф. Она участвовала во множестве танцевальных проектов, и по итогу стала главным хореографом в популярном шоу "Танці з зірками".

На своей странице в Инстаграм Шоптенко опубликовала новое фото. На кадре она без стеснения засветилась в коротких шортиках и мини-топе белого цвета, в котором видна шикарная фигура танцовщицы. Стоит отметить, что её запечатлели во время того, как Шоптенко выполняла танцевальные движения.

"Иногда женщина лучше говорит на языке тела", — подписала фото Алена Шоптенко.

Поклонники оставили множество комментариев и реакций под публикацией танцовщицы: "100%, учитывая то, что мужчины воспринимают в основном зрительно", "100% А фото - вау", "Невероятная", "Восхищаюсь", "Красота", "Мяу", "Вы просто супер", "Ты умница ангел красивый золотые слова написаны так держать".

Ранее сообщалось, Шоптенко из "Танців з зірками" показала, чем приходится заниматься на паркете: "А иногда между танцами подрабатываю..."

Politeka рассказывала, звезда "Танців з зірками" Шоптенко поделилась неожиданными планами: "Я неплохо владею языком..."

Также, Шоптенко из "Танці з зірками" решила взяться за фигуру: "До такого состояния доводить себя не собираюсь"