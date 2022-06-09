Танцовщица Алена Шоптенко из "Танців з зірками" показала подросшего сына, которому исполнилось четыре года.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и звезда "Танців з зірками". Знаменитость сначала была замужем за Дмитрием Дикусаром, а после этого за предпринимателем Алексеем Ивановым. От последнего мужа Алена родила сына. И сегодня, 9 июня, Шоптенко показала подросшего малыша, которому исполнилось 4 года, поделившись фото в Инстаграм.

"Ты так повзрослел в 4 года!

Объятия твои уже и не детские, а такие заботливые и понимающие. Ты маленький настоящий мужчина! Так горжусь тобой!

С днем рождения, мой милый сын! Мира тебе всегда, особенно в сердце!", - написала Шоптенко в своем блоге.

Коллега Илона Гвоздева прокомментировала публикацию:

"Приветствую. Желаю здоровья и пусть не перестает мечтать".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Самые искренние поздравления. Мирное небо над головой", "Лучшие поздравления с Днем Рождения, вашему сыну!!!!", "С днем рождения, сынок! Здоровья и мирного неба".

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