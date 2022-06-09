У мережі з'явилося незвичайне відео, на якому шанувальники не впізнали Юлію Саніну з російськомовною піснею.

На сторінці в Instagram програми "Зірковий шлях" опублікували Старий кліп, мабуть, один з перших, на якому можна побачити Юлію Саніну. Повідомляється, що ця пісня була записана в далекому 2011 році, коли артистка разом зі своїм чоловіком тільки починали музичну кар'єру.

Примітно, що пісня звучить російською мовою, і, як з'ясувалося в коментарях, називається "Волны". А в кліпі можна побачити ще зовсім юну Саніну, яку навіть відразу і не впізнали.

Схоже, ще задовго до створення групи The Hardkiss Юлія разом з чоловіком пробували співати російською. Однак, незабаром кардинально змінили імідж і стали відомі своїми англомовними хітами, а ще пізніше і україномовними.

"Перший проект Юлії Саніної та Валерія Бебко. 2011 року зоряна пара створила дует "Val&Sanina". Лише пізніше вони змінили назву гурту на The Hardkiss, оновили імідж, почали співати англійською і стали топовим українським гуртом", - йдеться у підписі до відео.

Шанувальники тут же почали обговорювати ролик: "Ой, це ж "Волны". Вона дуже довго у мене в плейлисті була", "Мені здається, це найкраща група в Україні", "Не впізнала б без кліпу", "Не сприймається пісня російською. Хоча Саніна супер", "Люблю цю пісню", "Обожнюю цю пісню. Називається "Волны".

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