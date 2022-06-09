На странице в Instagram программы "Зірковий шлях" опубликовали старый клип, видимо, один из первых, на котором можно увидеть Юлию Санину. Сообщается, что эта песня была записана в далеком 2011 году, когда артистка вместе со своим мужем только начинали музыкальную карьеру.

Примечательно, что песня звучит на русском языке, и, как выяснилось в комментариях, называется "Волны". А в клипе можно увидеть еще совсем юную Санину, которую даже сразу и не узнали.

Похоже, еще задолго до создания группы The Hardkiss Юлия вместе с мужем пробовали петь на русском. Однако, вскоре кардинально сменили имидж и стали известны своими англоязычными хитами, а еще позже и украиноязычными.

"Первый проект Юлии Саниной и Валерия Бебко. 2011 года звездная пара создала дуэт "Val&Sanina". Лишь позже они сменили название группы на The Hardkiss, обновили имидж, начали петь на английском и стали топовой украинской группой", - говорится в подписи к видео.

Поклонники тут же принялись обсуждать ролик: "Ой, это же "Волны". Она очень долго у меня в плейлисте была", "Мне кажется, это лучшая группа в Украине", "Не узнала бы без клипа", "Не воспринимается песня на русском. Хотя Санина супер", "Люблю эту песню", "Обожаю эту песню. Называется "Волны".

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