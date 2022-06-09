Популярная украинская певца Тина Кароль недавно приехала в Италию, провела несколько встреч, дала интервью и посетила Сады Ватикана, чтобы помолиться за Украину. Также исполнительница не забывает о своих модных образах, которые специально подготовила для фанатов.

В этот раз Кароль показала уникальную толстовку с изображением женщины, которая во время первых недель вторжения скрывалась в метро и кормила ребенка. Кадр с ней облетел весь мир и запомнился многим гражданам, как символ того, как матери берегут своих детей.

На Тине была та самая толстовка с изображением «Киевской Мадонны», автор изображения случайно увидела кадр с женщиной, кормящей своего малыша, сидя на полу в метро. Снимок вдохновил нарисовать этот рисунок, как символ украинских матерей, которые прячутся от российских обстрелов.

Также у артистки спросили, что осталось у нее в прошлой «мирной» жизни, которая у нее была до 24-го февраля.

«Я себе запретила думать, что что-то осталось и что-то не вернется. Это временно, мы ведь сейчас на фронте. Украина опытная, культурная и образованная. Мы где-то заграницей временно, чтобы вернуться с каким-то опытом, что сейчас получаем. И будем восстанавливать наше государство. Нет, будет это время до войны, во время и после. Но мы все вернемся.» - делится Кароль.

Напомним, Молодая жена Павлика показала, каким модником растет их сын: "Сердцеед".

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