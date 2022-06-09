Стоит отметить, что в гардеобе Лилии преобладают вещи украинских дизайнеров, которые она носит с огромным удовольствием.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик не устает удивлять поклонников энергичностью и позитивом. Она привыкла вставать в 4 утра, чтобы отправиться на любимую работу – в студию утренней программы "Ранок з Україною" и даже сейчас это не изменилось. Ведущая показала в Инстаграм, в каком образе пришла на любимую работу.

Ведущая Лилия Ребрик признается, что обожает удобство, но не забывает о женственности при выборе луков на любой случай жизни. На свежем фото она показала, как носить летний аутфит для жарких дней.

Теледива отдала предпочтение эффектному комплекту из натуральной льняной ткани светлового оттенка: рубашка-пиджак с накладными карманами и шорты с высокой талией.

Лилия Ребрик довершила образ шелковой белой майкой на тонких бретелях и маленькой черной сумочкой через плечо. Получился образ - леди элегантность. Стоит отметить, что в гардеобе Лилии преобладают вещи украинских дизайнеров, которые она носит с огромным удовольствием.

Напомним, что Лилия Ребрик заинтриговала кадрами с красавицами-дочерями в костюмах.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик рассказала, что заставило ее грустить в праздник.

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