Як пише Politeka.net, дружина продюсера» Квартал 95 " Олександра Божкова активно веде соціальні мережі і розповідає про своє життя з дітьми. Також артистка любить ділитися різними розповідями і притчами, повчаючи українців.

"Маленька допомога-творить великі справи! Ділюся з вами відмінними новинами! За перший день нашого проекту з @i.help.ukraine ми зібрали понад 300 євро для постраждалих дітей. Сьогодні на сайті з'являться малюнки мого Гліба і його подруги Єви!

Нагадую, про механіку ініціативи: заходьте на сайт і вибирайте малюнок або кілька найбільш вподобаних малюнків, і перерахуйте будь-яку суму, щоб придбати. Більше малюнків - більше щасливих дітей!» - розповіла Ганна про нову ініціативу.

Також Саліванчук нагадала про те, що війна в Україні триває вже більше 100 днів.

«Біль у серці кожного українця, тому що війна приносить з собою кров, розруху і страждання від втрат. Вона йде по країні, залишаючи після себе страшні сліди, хворобливі і незворотні. Смерті, стресу і травматичних подій занадто багато. Сьогодні нова реальність-це спати і прокидатися під звуки сирен», - розповіла знаменитість.

Також Горбунов на емоціях висловився про поведінку літніх українців.

Як повідомляла Politeka, Галкін жорстко відповів на звинувачення в "поливанні брудом" Росії.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука показала, як причепурилася вперше за довгий час.