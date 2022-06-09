Екс-чоловік Ані Лорак чітко позначив свою позицію з приводу агресії рф, яка вторглася в Україну. Більш того, сама запроданка видалила соціальні мережі і відмовилася коментувати ситуацію. Єдина дочка пари зараз перебуває з чоловіком.

І поки Лорак взагалі не з'являється перед камерами, Мурат вирішив поділитися в Instagram пам'ятними кадрами з Софією. Їх дитина святкує день народження.

«My Endless Love ❤️ Happy birthday love & peace ……..God Bless you . 🙏 ☝ ️ "- пише Мурат.

У мережі відповідають:

"Рідні місця) Альмека; ААА, суперова🔥 👍 💐 🇺 🇦; щастя і здоров'я малятку сонечці ❤ ️ Нехай всі її мрії втіляться в життя 🎊 яскрава дівчинка🎈; Красуня, на матусю схожа!🙌 ; Бажаю їй щастя і нескінченно бути самою всіма улюбленою дівчинкою❤; щастя тобі, дівчинка 🌹 🌸 😘happy birthday сонечка🎂».

Ми також писали, в Україні ні Ані Лорак, ні інших зірок, що замовчують війну в Україні, не бажають бачити. Примітно, що артистка ніяк не коментувала свою позицію, більш того, промовчала про всі події нападу рф на наші землі.

А нещодавно стало відомо, що Лорак полетіла заради концертів закордоном і забрала з собою свою єдину дочку. Примітно, що екс-чоловік Кароліни відразу виступив проти вторгнення рф і допомагав біженцям.

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