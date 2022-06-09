Экс-супруг Ани Лорак четко обозначил свою позицию по поводу агрессии рф, которая вторглась в Украину. Более того, сама запроданка удалила социальные сети и отказалась комментировать ситуацию. Единственная дочь пары сейчас находится с мужчиной.

И пока Лорак вообще не появляется перед камерами, Мурат решил поделиться в Инстаграм памятными кадрами с Софией. Их ребенок празднует день рождения.

«My Endless Love ❤️ Happy birthday love & peace ……..God Bless you . 🙏☝️» - пишет Мурат.

В сети отвечают:

«Родные места) Альмека; Ааа, суперова🔥👍💐🇺🇦; Счастья и здоровья малышке Сонечке ❤️ Пусть все ее мечты воплотятся в жизнь 🎊 Яркая девчушка 🎈; да... на мамочку похожа!🙌; Желаю ей счастья и бесконечно быть самой всеми Любимой девочкой❤; Счастья тебе, Девочка 🌹🌸😘happy birthday Сонечка 🎂».

Мы также писали, в Украине ни Ани Лорак, ни других звезд, замалчивающих войну в Украине, не желают видеть. Примечательно, что артистка никак не комментировала свою позицию, более того, умолчала обо всех событиях нападения рф на наши земли.

А недавно стало известно, что Лорак улетела ради концертов заграницей и забрала с собой свою единственную дочь. Примечательно, что экс-муж Каролины сразу выступил против вторжения рф и помогал беженцам.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова заговорила об интересных подарках на день рождения: "Стыдно признаться".

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