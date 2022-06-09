Экс-супруг Ани Лорак четко обозначил свою позицию по поводу агрессии рф, которая вторглась в Украину. Более того, сама запроданка удалила социальные сети и отказалась комментировать ситуацию. Единственная дочь пары сейчас находится с мужчиной.
И пока Лорак вообще не появляется перед камерами, Мурат решил поделиться в Инстаграм памятными кадрами с Софией. Их ребенок празднует день рождения.
«My Endless Love ❤️ Happy birthday love & peace ……..God Bless you . 🙏☝️» - пишет Мурат.
В сети отвечают:
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Как горит!": сильный пожар случился на важном для российских военных объекте
"Намерение только одно": боец раскрыл, что на самом деле нужно россиянам в Украине
Кароль честно рассказала, что потеряла из-за вторжения и как справляется теперь: "Я себе запретила..."
Сожгли вместе со стиральными машинами: что осталось от позиций оккупантов под Киевом, фото
«Родные места) Альмека; Ааа, суперова🔥👍💐🇺🇦; Счастья и здоровья малышке Сонечке ❤️ Пусть все ее мечты воплотятся в жизнь 🎊 Яркая девчушка 🎈; да... на мамочку похожа!🙌; Желаю ей счастья и бесконечно быть самой всеми Любимой девочкой❤; Счастья тебе, Девочка 🌹🌸😘happy birthday Сонечка 🎂».
Мы также писали, в Украине ни Ани Лорак, ни других звезд, замалчивающих войну в Украине, не желают видеть. Примечательно, что артистка никак не комментировала свою позицию, более того, умолчала обо всех событиях нападения рф на наши земли.
А недавно стало известно, что Лорак улетела ради концертов заграницей и забрала с собой свою единственную дочь. Примечательно, что экс-муж Каролины сразу выступил против вторжения рф и помогал беженцам.
Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова заговорила об интересных подарках на день рождения: "Стыдно признаться".
Как сообщала Politeka, Леди элегантность: Ребрик восхитила утонченными формами в летнем костюме.
Также Politeka писала, что Кароль в спортивной толстовке показала без лишнего пафоса новый стиль: "Как символ украинских матерей".