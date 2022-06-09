Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який довгий час був у творчій відпустці, але кілька років тому повернувся на сцену, а в кінці 2021 року зіграв перші сольні концерти, зібравши аншлаг на виступі в Києві. Нещодавно Дантес розлучився з Надею Дорофєєвою, з якою був разом більше 10 років. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу вирішив показати, як гуляв по вулиці і опинився на весіллі.
"Просто йшов і мене запросили на весілля Діани і Діми такий кайф, що навіть в такий час люди продовжують жити", - написав Дантес.
А до цього Володимир розповів про своє нове захоплення. Як виявилося, Дантес почав вчити англійську мову.
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"Тільки почав вчити англійську мову і вже пишу пісню. Ну а що?",- написав зірка.
Нагадаємо, біда наздогнала екс-чоловіка Дорофєєвої Дантеса, зірка не став мовчати
А ще Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес здивував виглядом на вулиці в мокрих штанях
Також Politeka повідомляла, що Дантес показав жінку, яка не залишила його байдужим