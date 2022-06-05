Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который прославился после "Фабрики звезд". После успеха звезда ушел на некоторое время со сцены, а вернулся только в 2019. После этого артист выпустил несколько синглов и клипов на них, а также презентовал недавно альбом, после чего собрал аншлаги во время выступления в Киеве. А недавно Владимир разошелся с женой Надей Дорофеевой, с которой был вместе более 10 лет.
Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Дантес решил показать, какая беда с ним случилась во время отдыха на даче.
"Уже что-то укусило", - написал Владимир.
Также звезда сделал селфи своего подбородка, демонстрируя укус.
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Звезда еще показал, что он собрался готовить бограч.
"Самое прикольное - ждать три часа, пока приготовиться", - написал Владимир.
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