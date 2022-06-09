Дантес после расставания с Дорофеевой засветился на новой свадьбе: "Такой кайф..." Певец Владимир Дантес после расставания с Надей Дорофеевой засветился на новой свадьбе.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который долгое время был в творческом отпуске, но несколько лет назад вернулся на сцену, а в конце 2021 года сыграл первые сольные концерты, собрав аншлаг на выступлении в Киеве. Недавно Дантес расстался с Надей Дорофеевой, с которой был вместе более 10 лет. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз решил показать, как гулял по улице и оказался на свадьбе.

"Просто шел и меня пригласили на свадьбу Дианы и Димы Такой кайф, что даже в такое время люди продолжают жить", - написал Дантес.

А до этого Владимир рассказал о своем новом увлечении. Как оказалось, Дантес начал учить английский язык.

"Только начал учить английский язык и уже пишу песню. Ну а что?", - написал звезда.

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