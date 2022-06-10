Як повідомляє Politeka.net, зовнішній вигляд артистки Анджеліни Джолі завжди цікавив аудиторію в мережі, оскільки виконавиця завжди нібито відмовлялася від пластики і уколів. При цьому зірка виглядає значно молодше своїх років.

У мережі вирішили показати один з кадрів без фотошопу, а Джолі сама позувала з мінімумом макіяжу. І навіть так артистка виглядала дуже акуратно і свіжо, що помітили в мережі її шанувальники.

"красива Анджеліна; найкрасивіша жінка 💕; не працювала над обличчям і все одно круто; красива посмішка 😍; на вигляд все так само апетитно; уууу, моя дорога Анджеліна, посмішка прекрасна; навіть так чарівна; продовжуйте бути собою!; не можна втрачати такий запал " - діляться думками в мережі.

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Як виявилося, Шайло здатна не тільки вразити видом на червоній доріжці з мамою і зацікавити темою самовираження. Цього разу дівчина продемонстрували свої танцювальні рухи під хіт Еда Ширана Shivers.

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