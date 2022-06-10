Как сообщает Politeka.net, внешний вид артистки Анджелины Джоли всегда интересовал аудиторию в сети, поскольку исполнительница всегда якобы отказывалась от пластики и уколов. При этом звезда выглядит значительно моложе своих лет.

В сети решили показать один из кадров без фотошопа, а Джоли сама позировала с минимумом макияжа. И даже так артистка выглядела очень аккуратно и свежо, что заметили в сети ее поклонники.

«красивая Анджелина; Самая красивая женщина 💕; не трудилась над лицом и все равно круто; Красивая улыбка 😍; на вид все так же аппетитно; уууу, моя дорогая Анджелина, улыбка прекрасна; даже так очаровательная; Продолжайте быть собой!; нельзя терять такой запал» - делятся мыслями в сети.

Отметим, мы также писали, как 16-летняя дочь голливудских суперзвезд Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло продолжает покорять хип-хоп-индустрию. Как оказалось, девушка давно увлечена танцами и даже успевает демонстрировать свои первые успехи.

Как оказалось, Шайло способна не только впечатлить видом на красной дорожке с мамой и заинтересовать темой самовыражения. В этот раз девушка продемонстрировали свои танцевальные движения под хит Эда Ширана Shivers.

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