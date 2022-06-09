Популярна українська співачка, актриса і блогерка, яка зараз разом з нареченим Олександром Волошиним живе в Буковелі, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася своєю бідою. Виявилося, у неї ледь не трапилася панічна атака під час повітряної тривоги, яка збіглася з сильною грозою.

У сторіс Анна розповіла, що, коли оголосили повітряну тривогу вона сильно не хвилювалася, так як вже практично до них звикла, як і багато людей, що живуть в Україні. Однак, тривога збіглася з сильною грозою, і коли співачка почула сильний грім, то дуже злякалася.

"Вчора я ледь не отримала панічну атаку. Почалася сирена, але мені не звикати. Ми полі в номер. І тут... починається дощ і грім. І в якийсь момент бухає так, що я ледь свідомість не втратила", - розповіла Трінчер у підписі до своїх сторіс.

Нагадаємо, Переможниця "Холостяка" Ульянова заговорила про цікаві подарунки на день народження: "Соромно зізнатися".

Як повідомляла Politeka, Леді елегантність: Ребрик захопила витонченими формами в літньому костюмі.

Також Politeka писала, що Кароль у спортивній толстовці показала без зайвого пафосу новий стиль: "Як символ українських матерів".